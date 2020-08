“Santanchè va in tv a dire che Briatore ha la prostatite, non è strano? È come se Fabio Fazio…”. Il videomessaggio di Paolo Hendel al Fatto (Di lunedì 31 agosto 2020) “C’è una cosa in questa storia che coinvolge Flavio Briatore e Daniela Santanchè che nessuno ha notato e che mi ha colpito. E cioè Santanchè che va in televisione e così, tranquillamente, dice ai quattro venti: ‘Flavio ha la prostatite'”. Il comico Paolo Hendel torna sul caso del fondatore del Billionaire, ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele, e sul tentativo della senatrice di Fratelli d’Italia di celare le reali cause dietro la degenza. “Non vi sembra strano? E la privacy dov’è? È come se Fabio Fazio andasse in tv e dicesse: ‘Ah, la sapete l’ultima? Paolo Hendel c’ha le emorroidi‘”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

