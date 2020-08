Roberto Perotti spiega perché con il taglio di onorevoli e senatori il parlamento sarà più efficiente (Di lunedì 31 agosto 2020) Roberto Perotti, professore di Macroeconomia all’Università Bocconi e consulente del governo Renzi alla spending review, spiega oggi in un’intervista al Fatto perché, a suo parere, con il taglio di onorevoli e senatori il parlamento sarà più efficiente: Secondi i dati di Openpolis, un terzo dei parlamentari è assenteista. Cambierà qualcosa? Questo è il principale argomento per sostenere il “sì”. Con il taglio, il parlamento sarà più efficiente per quattro motivi. Primo: ci sono meno persone e quindi meno confusione. Gli organi deliberativi molto grandi non ... Leggi su nextquotidiano

Essere meno numerosi sarà un incentivo per i parlamentari a lavorare meglio perché il proprio contributo non sarà più marginale. E poi sarà un disincentivo a lavorare poco e male: oggi un deputato ch ...

Assenteisti e fannulloni: un terzo dei parlamentari

Quattordici lo frequentano da più di vent’anni. Pier Ferdinando Casini, il recordman in materia, ci ha messo piede per la prima volta il 12 luglio 1983. Altri ancora sono eletti, ma a votare in Aula v ...

