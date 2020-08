Riforma pensioni 2020, cosa succede post Quota 100? Lo scenario al 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni 2020 si incentrano tutte su cosa ne sarà della previdenza post Quota 100, un interessante articolo pubblicato su l’Espresso domenica 30 agosto, a firma Edmondo Rho analizza gli scenari con interventi di spicco. Al confronto partecipano Giuliano Cazzola, Nunzia Catalfo, Cesare Damiano, Ignazio Ganga, Roberto Ghiselli e Domenico Proietti. Riportiamo ,estrapolandole dall’articolo, le dichiarazioni salienti che ben identificato i desiderata dei sindacati e le possibili aperture da parte del Governo, in vista dei prossimi incontri che si terranno l’8 settembre, il primo, ed il 16 settembre, il secondo. Il percorso per la prossima Riforma delle ... Leggi su pensionipertutti

