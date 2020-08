Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, le foto non mentono: che intesa tra i due (Di lunedì 31 agosto 2020) Cresce l’intesa tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: i due fotografati abbracciati e sorridenti. Complicità anche fuori dal palcoscenico? Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesCresce la complicità della nuova coppia scelta da Milly Carlucci per Ballando con le stelle. Stiamo parlando del ballerino Raimondo Todaro e della conduttrice Elisa Isoardi. I due saranno una delle coppie che scenderanno in pista nello show di Rai Uno. Il settimanale Oggi ha immortalato degli scatti che riprendono la coppia in un momento di grande intesa, tra abbracci e teneri baci sulla guancia. La dolcezza tra i due è molta e i fan si stanno ... Leggi su chenews

