Rai - Gattuso non molla Hysaj: resterà anche senza rinnovo

Rino Gattuso non molla Elseid Hysaj. Il tecnico del Napoli, secondo quanto ha riportato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, non vuole privarsi del terzino albanese.

Rino Gattuso non molla Elseid Hysaj. Il tecnico del Napoli, secondo quanto ha riportato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, non vuole privarsi del terzino albanese. Anche nel caso no ...

Rai - Il Napoli ha scelto Sokratis! Trovato l'accordo con l'Arsenal: cifre e dettagli

Il Napoli ha scelto Sokratis Papastathopoulos. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai, è stato trovato l'accordo con l'Arsenal per circa 4,5mln di euro (visto che è in scadenza 2021) ed al ...

