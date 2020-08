Neymar: "Resto al Psg. Voglio tornare a giocare la finale di Champions" (Di lunedì 31 agosto 2020) PARIGI, FRANCIA, - Non che potevano esserci grandi alternative, ma adesso c'è l'ufficialità delle parole del diretto interessato. Neymar , accostato nei mesi passati anche al Barcellona per un ... Leggi su corrieredellosport

Con l’addio di Lionel Messi al Barcellona, è stato accostato più volte il nome di Neymar ai blaugrana come possibile erede del fuoriclasse argentino. Il brasiliano, però, vuole restare al Psg come da ...PARIGI (FRANCIA) - Neymar resta al Psg e mette fine alle voci che lo davano per partente. Parlando alla rivista ufficiale del club parigino, la stella brasiliana, ex calciatore del Barcellona, come ri ...