Nella playlist di Obama c’è il nigeriano Wizkid (Di lunedì 31 agosto 2020) Nella playlist dell’ex presidente USA Barack Obama c’è anche il genere Afrobeat: spunta il nigeriano Wizkid Continua l’ascesa internazionale dell’Afrobeat, commistione di sonorita’ tradizionale africane e ritmi europei nata in Africa negli anni ’70 e riportato in auge da una nuova generazione di giovani artisti. A suggellare il successo del genere ci ha pensato anche l’ex presidente… L'articolo Nella playlist di Obama c’è il nigeriano Wizkid Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Continua l’ascesa internazionale dell’Afrobeat, commistione di sonorita’ tradizionale africane e ritmi europei nata in Africa negli anni ’70 e riportato in auge da una nuova generazione di giovani art ...

Musicultura Story. La playlist con i cantanti del festival d’autore

Si è conclusa con la vittoria assoluta di Fabio Curto con la sua “Domenica” la XXXI edizione di Musicultura, il cantautore calabrese già vincitore di The Voice of Italy nel 2015 ha commosso con una ca ...

