Molise, tragico incidente stradale: 3 morti sulla ss87 (Di lunedì 31 agosto 2020) Gravissimo incidente stradale tra Altilia e Sepino in Molise. L'incidente è avvenuto nel bel mezzo di un temporale, 3 i morti, un ferito è grave Terribile incidente stradale oggi in Molise. sulla strada statale 87 tra Altilia e Sepino, questo pomeriggio – 31 agosto – hanno perso la vita tre persone, mentre un ferito si trova adesso in ospedale in condizioni gravissime. I soccorritori hanno tentato di rianimare una delle vittime che inizialmente era rimasta viva dopo l'impatto. Purtroppo i tentativi si sono risultati inutili. Le due auto venute in collisione, si sono scontrate all'altezza del comune di Bojano alle 18,30 del pomeriggio mentre un nubifragio si abbatteva sulla ...

MARINA DI MASSA - La pioggia ha smesso di cadere su Marina di Massa quando alle 13,30 lo zio e la sorella maggiore delle due bambine entrano nel reparto di terapia intestiva dell'ospedale. Le due sore ...

Un giovane operaio è deceduto dopo essere stato copito alla testa da una carrucola mentre si trovava sul cantiere a due chilometri da Torella. Stava lavorando ai pali dell'illuminazione pubblica. Prob ...

