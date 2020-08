MAZARA DEL VALLO: UN ALTRO ARRESTO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA DEI CARABINIERI (Di lunedì 31 agosto 2020) Diciannove arresti e quarantacinque denunce questo il bilancio della “Rete Antiviolenza dei CARABINIERI” sui territori di MAZARA del VALLO, Campobello e Salemi a partire da gennaio 2019. Non è solo una questione di numeri ma soprattutto di formazione, disponibilità e iniziativa che l’Arma dei CARABINIERI ha messo in campo per garantire maggiore tutela delle vittime, in sinergia... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : MAZARA DEL VALLO: UN ALTRO ARRESTO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA DEI CARABINIERI - PrimaStampa_eu : Mazara del Vallo, quanta violenza fisica e psicologica contro la moglie: arrestato il marito violento che le ha res… - sereleoviolafio : @marina101902 Una volta feci la stessa domanda ad una volontaria...la sua risposta fu questa... 'Cosi potrai salvar… - Siriostar69 : @geompatrizia1 Sennò qui in Italia..se vuoi trovare Sole e un bel Mare..c'è Lampedusa..40 km dalla costa Africana..… - bambinanonsposa : RT @GianpieroMauro: Conversazione con @bambinanonsposa su #hijab il #velo e la #libertà #hijabfreechoice #sonobambinanonunasposa #nosexual… -