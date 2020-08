“Ma scherziamo?”. Io e te, la Rai sospende il programma di Pierlugi Diaco: cosa è successo (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco proprio nello scontro avvenuto a Rtl 102.5 con la collega Giusi Legrenzi invitava a non soffermarsi solo sul Coronavirus. “Ironia” della sorte la sua trasmissione Io e te, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, è stata sospesa per un caso di positività al Covid-19. La decisione è stata presa pochi minuti fa dai vertici di Viale Mazzini, questa la notizia che può anticipare IlFattoQuotidiano.it. Al suo posto andrà in onda La Vita in Diretta Estate, condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu, che raddoppierà dunque la sua durata. La trasmissione in onda dagli studi Rai di Saxa Rubra avrebbe dovuto salutare il pubblico il prossimo 4 settembre, difficile dunque immaginare un ritorno in onda del discusso programma con l’intero gruppo di lavoro alle prese con i controlli ... Leggi su caffeinamagazine

AndreaAsilo : RT @DrGregHouse73: Ma scherziamo? Banksy produce arte? Al confronto le opere di Giovanni Muciaccia mi sembrano da Louvre... - franco_guerci : RT @DrGregHouse73: Ma scherziamo? Banksy produce arte? Al confronto le opere di Giovanni Muciaccia mi sembrano da Louvre... -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma scherziamo” Odolo - Anche Odolo covid-free Valle Sabbia News