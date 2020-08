L'umorismo, la censura e l'abbronzatura di Di Maio (Di lunedì 31 agosto 2020) In questi giorni stanno spopolando in Rete alcuni fotomontaggi della faccia di Luigi Di Maio. Perché? In una foto pubblicata qualche giorno fa, Di Maio sfoggia “un'abbronzatura imbarazzante che sembra più che altro una tostatura. Roba che in Lombardia così scuro non diventi nemmeno se cadi nell'altoforno della fabbrichetta.”1 La faccia abbronzata di Di Maio è stata appiccicata sul corpo di Michael Jordan, di Sandokan, del protagonista di Una poltrona per due, di Indovina chi viene a cena e (...) - Media / censura, Satira, , umorismo, Luigi Di Maio Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : umorismo censura Il Nyt e la cappa asfissiante del politically correct. L'opinione di Capozzi Formiche.net Il Nyt e la cappa asfissiante del politically correct. L’opinione di Capozzi

Se c'è qualcuno che non ha ben “fatto i conti” con il proprio passato questi sono proprio i “liberal” americani. Perché fare i conti con la storia significa comprenderla, assimilarla, superarla e maga ...

Se c'è qualcuno che non ha ben “fatto i conti” con il proprio passato questi sono proprio i “liberal” americani. Perché fare i conti con la storia significa comprenderla, assimilarla, superarla e maga ...