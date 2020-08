"Lo dico io che voto questo governo". Casini inguaia Conte e compagni: il vero disastro sul virus (Di lunedì 31 agosto 2020) "Lo dico io che voto questo governo". Pier Ferdinando Casini, ospite a Stasera Italia su La7, mette nero su bianco gli errori di Giuseppe Conte e compagnia bella. "L'esecutivo ha parlato con troppe voci durante l'emergenza coronavirus". L'ex presidente della Camera dei deputati, in collegamento con veronica Gentili, ribadisce che "non possiamo bloccare il paese oltre misura, un secondo lockdown non ci può essere". Poi Casini vuole fare un appunto al virologo, nonché direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli: "Lei prima ha giustamente detto che se una persona fa il tampone oggi e risulta negativo, non è detto che domani non sia ... Leggi su liberoquotidiano

AlbertoBagnai : A conferma di quanto vi dico sempre: lasciate che si sparino addosso. - borghi_claudio : @Fabry_tanakasan @microcerotis @SHIN_Fafnhir Ma perchè date ascolto a qualsiasi cretinata? Sono il vostro rappresen… - ladyonorato : Definitivo. La leader del “mondo libero” per il PD è la Merkel. Quando dico che vogliono fare del nostro Paese una… - truevis32449671 : @SamuelFioretti @CottarelliCPI potrei rispondere che lei e‘ un #lupo che vuole mantenere i #bambini privi di scolar… - CardelliAc : RT @francang1950: L' unica cosa che conta, per me , è essere rappresentata, anche al 3%...mai più Pd...e lo dico con tanta tristezza, avend… -

Ultime Notizie dalla rete : dico che Gucci, l'inconscio e la modella “difettosa” Formiche.net Sorelline morte, la procura dispone l'autopsia. Il padre: "Ora voglio solo portare via di qui i miei figli"

Sarà incaricato anche un agronomo che dovrà stabilire "in che condizioni era l'albero e se era prevedibile o meno potesse cadere in caso di maltempo" MASSA. La procura di Massa Carrara ha disposto l'a ...

Coronavirus, l'infettivologo Matteo Bassetti: bassissima circolazione, ecco perchè si può tornare a scuola

Parla di bassissima circolazione del coronavirus, contesta i ritardi nelle nuove regole sulla scuola e sul ritorno tra i banchi non vede grossi rischi. Anzi è una necessità improrogabile. Parola di Ma ...

Sarà incaricato anche un agronomo che dovrà stabilire "in che condizioni era l'albero e se era prevedibile o meno potesse cadere in caso di maltempo" MASSA. La procura di Massa Carrara ha disposto l'a ...Parla di bassissima circolazione del coronavirus, contesta i ritardi nelle nuove regole sulla scuola e sul ritorno tra i banchi non vede grossi rischi. Anzi è una necessità improrogabile. Parola di Ma ...