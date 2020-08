JK Rowling restituisce il premio Kennedy dopo le critiche di Kerry Kennedy (Di lunedì 31 agosto 2020) A dicembre la scrittrice JK Rowling aveva ricevuto il premio Ripple for Hope, della Robert Kennedy Human Rights. Questo riconoscimento viene dato alle persone che mostrano un impegno per il cambiamento sociale. Ora, dopo le posizioni contro i transgender della scrittrice su Twitter, e le critiche ricevute da Kerry Kennedy, figlia di Bob Kennedy, la … Leggi su periodicodaily

L'autrice di Harry Potter JK Rowling ha restituito un premio per i diritti umani dopo ulteriori accuse di transfobia mosse da Kerry Kennedy Dopo nuove accuse di transfobia, J.K. Rowling ha deciso di ....