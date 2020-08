In Francia un settimanale è finito sotto inchiesta per una vignetta razzista (Di lunedì 31 agosto 2020) Parigi. Dopo quattro giorni di polemiche aspre e condanne provenienti da quasi ogni corrente politica, questa mattina la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta preliminare per “ingiurie a carattere razzista” ai danni del settimanale sovranista Valeurs Actuelles, che nel suo ultimo numero ha pubbli Leggi su ilfoglio

StefanoSamma7 : @whilecromar @isabbah La Francia aggiorna 1 volta a settimana il numero di test eseguiti (fa un recap settimanale i… - v3rd3acqua : RT @Open_gol: La recrudescenza dell’epidemia nel Paese ha portato a una media settimanale di 800 ricoveri a causa della Covid-19 https://… - andvaccaro : RT @Open_gol: La recrudescenza dell’epidemia nel Paese ha portato a una media settimanale di 800 ricoveri a causa della Covid-19 https://… - Dome689 : RT @Open_gol: La recrudescenza dell’epidemia nel Paese ha portato a una media settimanale di 800 ricoveri a causa della Covid-19 https://… - EmMicucci : RT @Open_gol: La recrudescenza dell’epidemia nel Paese ha portato a una media settimanale di 800 ricoveri a causa della Covid-19 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia settimanale

Rientro in classe in Francia In Francia le scuole riaprono con mascherine ... per cui si va dalla ripresa in presenza per cinque giorni a settimana (codice giallo) per gli studenti più piccoli, fino ...MILANO, 31 agosto (Reuters) - Prosegue il trend di debolezza per i Btp che, complice la fine del mese, l'abbondanza di offerta e gli scambi sottili per la festività sulla piazza britannica, archiviano ...