Immigrati, muoiono in mare ma ora nessuno li piange (Di lunedì 31 agosto 2020) 00:00 Il caos sulla scuola lo troviamo anche sui giornali: per il Corriere a scuola niente mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. 02:40 Poi leggi… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

BettiAntonella : RT @GruppoFISenato: “Mentre #Lampedusa viene invasa e in #Calabria muoiono immigrati e rimangono feriti militari, una serie di cosiddette #… - GruppoFISenato : “Mentre #Lampedusa viene invasa e in #Calabria muoiono immigrati e rimangono feriti militari, una serie di cosiddet… - Chiedonoperme : RT @simshine95: @left_italia Ma quelli pro-vita sono gli stessi che se ne fregano degli immigrati che muoiono nel mediterraneo e si preoccu… - simshine95 : @left_italia Ma quelli pro-vita sono gli stessi che se ne fregano degli immigrati che muoiono nel mediterraneo e si… - vincenzodi2 : @Giulia67837906 E poi ci sono italiani che muoiono di fame e questi immigrati clandestini rifiutano il cibo! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati muoiono Immigrati, muoiono in mare ma ora nessuno li piange Nicola Porro VIDEO | Morta a 5 mesi in sala operatoria, fiaccolata per Beatrice: "Chi ha sbagliato paghi"

09:20Aria irrespirabile a Priolo, indice puntato sulle raffinerie , “cattivi odori provengono dai serbatoi” 09:14Ritorno a scuola vicino, le "angosce" del ragazzino palermitano… 09:14Polemica fra Orla ...

"Un morto a bordo, aprite i porti". E riparte l'assalto delle Ong

È partito nuovamente l'assalto delle Ong all'Italia. La Louise Michel ha dichiarato di essere bloccata e perciò ha lanciato una urgente richiesta di aiuto dopo aver prestato assistenza a una barca nel ...

09:20Aria irrespirabile a Priolo, indice puntato sulle raffinerie , “cattivi odori provengono dai serbatoi” 09:14Ritorno a scuola vicino, le "angosce" del ragazzino palermitano… 09:14Polemica fra Orla ...È partito nuovamente l'assalto delle Ong all'Italia. La Louise Michel ha dichiarato di essere bloccata e perciò ha lanciato una urgente richiesta di aiuto dopo aver prestato assistenza a una barca nel ...