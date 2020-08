Il Pil non cresce da un anno (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. La stima preliminare della variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio 2020 era stata del -12,4% mentre quella tendenziale del -17,3%. Il ‘peggioramento’ risulta quindi dello 0,4 sia su base tendenziale sia su base congiunturale. Un calo del Pil nel secondo trimestre di “portata eccezionale”. La stima completa “conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per gli effetti economici dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate” scrive l’Istat, spiegando che “a trascinare la caduta del Pil è stata soprattutto la domanda interna, con un apporto ... Leggi su huffingtonpost

davidealgebris : Spero qualcuno al governo ascolti @BentivogliMarco. Perché ha 100% ragione. Piano che richiede tanta fatica, impegn… - sara_pcwizard : @repubblica Ste statistiche sul Pil, paragonate ad altre annate non le capisco. A parte produrre un clima della ser… - HuffPostItalia : Il Pil non cresce da un anno - PierantoniFabio : RT @QuestoTizio: -Professò l€uro funziona? -No,tutti questi problemi come rapporto deficit/pil al 3% sono cose inventate che non si basano… - amedeoiossa1 : RT @LAltravoce: Pil, se cambia l’indicatore si capisce perché senza il Sud non si cresce -