Ibrahimovic: “Ho scelto la 11 perché con la 21 non mi sentivo me stesso” (Di lunedì 31 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic, con la sua nuova n°11, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le parole dell’attaccante svedese: “Mi sono sempre sentito parte del Milan anche quando ho giocato con altre squadre perchè mi ha sempre trattato bene dal primo giorno. Quando sono arrivato la prima volta al Milan ho sorriso, una cosa mai fatta prima nel mio lavoro. Mi sento a casa e non sento che sono stato via. Maglia? Ho scelto la maglia numero 11 perché i tifosi del Milan mi conoscono con questo numero. Con il numero 21 non mi sentivo l’Ibrahimovic del primo Milan, quindi ho chiesto questo numero per sentirmi come prima. Sono venuto qua per portare il Milan ai suoi livelli, dove merita di essere. Faccio tutto per arrivare agli obbiettivi prefissati. Rinnovo? Voglio ringraziare la società ... Leggi su alfredopedulla

