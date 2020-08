"Grazie a chi ci è stato vicino": la foto di Mattia, il paziente 1 di Covid, con sua moglie e la figlia Giulia (Di lunedì 31 agosto 2020) “Quest’anno più che mai “viva l’Italia” siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi.. A voi va il nostro sentito Grazie”. Un messaggio di speranza, che arriva da una foto. E da una vetrina. Quella dell’Erboristeria Madre Natura, di Casalpusterlengo. Il negozio è gestito dalla moglie di Mattia Maestri, il paziente 1 di coronavirus in Italia. Nello scatto, diffuso nel giorno in cui nel paese si svolgeva un concorso tra le vetrine, si vedono Mattia, sua moglie Valentina - che quando ha scoperto di aver contratto il Covid insieme al marito era incinta di 8 mesi - e la loro bimba, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Grazie chi "Grazie a chi ci è stato vicino": la foto di Mattia, il paziente 1 di Covid, con sua moglie e la figlia Giulia L'HuffPost L'addio al Cagliari di Ionita, guerriero gentiluomo

È ripartito così come è arrivato quattro anni fa, in punta di piedi. "Chi mi conosce sa che sono un ragazzo di poche parole, semplici e dirette. Quindi voglio dire grazie di cuore a tutti". Giusto l'e ...

