Ghostrunner in un adrenalinico trailer tutto action e cyberpunk. Registrazioni alla closed beta aperte (Di lunedì 31 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, gli sviluppatori One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks e i publisher All in! Games e 505 Games, hanno rivelato un nuovo video di gameplay e la presenza di una beta privata per Ghostrunner, il gioco d'azione cyberpunk in prima persona con elementi di parkour. Le Registrazioni per la beta Privata di Ghostrunner sono ora aperte e per accedervi potete cliccare qui. Inoltre è possibile dare uno sguardo anche alla nuova key art con protagonista il Ghostrunner.Per coloro che vogliono sapere qualche informazione in più, eccovi accontentati. Il 15 settembre infatti gli sviluppatori sveleranno ulteriori dettagli sul gioco durante la conferenza che si terrà al PAX Online.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Ghostrunner adrenalinico Ghostrunner, il provato di un adrenalinico action platformer a sfondo cyberpunk Multiplayer.it