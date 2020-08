Galli: «Con gli stadi aperti stessi rischi delle discoteche. Positivi a scuola? In classe test rapidi dalla saliva» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)L’idea di riaprire gli stadi e i palazzetti ai tifosi con la ripresa della stagione per ora resta irrealizzabile con la pandemia di Coronavirus che ancora registra più di 1.000 casi al giorno in Italia. Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, gli fa eco Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, che sul Messaggero taglia corto sulla sola ipotesi di rivedere le partite dal vivo. Ipotesi che neanche decolla se si pensa a quanto si è visto con le discoteche: «dove il virus si trasmette facilmente – dice Galli al Messaggero – lo stesso avviene allo stadio. Siamo all’aperto, ma con persone che difficilmente non si accalcano. E per gli sport al coperto, la situazione è ... Leggi su open.online

