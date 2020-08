+Europa-IV-Calenda pronti a strappo, Magi: non escludo candidatura (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – L’area liberal del centrosinistra romano, costituita da Italia Viva, Azione! e +Europa, e’ pronta ad un fuga in solitaria in vista delle prossime elezioni comunali della primavera del 2021, quando i romani sceglieranno il nuovo sindaco della Capitale. A meno che la decisione sul candidato non avvenga insieme al Pd e alle altre forze della coalizione. Quella che potrebbe essere una nuova lacerazione nel campo del centrosinistra al momento e’ un’ipotesi che si legge tra le righe, nemmeno tanto velate, delle dichiarazioni di alcuni degli esponenti di spicco dei liberal capitolini. Qualche giorno fa ne aveva parlato Luciano Nobili, che ipotizzando eventuali convergenze tra il Pd e il M5s, aveva dichiarato esplicitamente: “Se il Pd sta esplorando in zona Raggi faranno a meno di noi. E se sta esplorando con la pretesa che il Pd ... Leggi su romadailynews

