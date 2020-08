Elisabetta Gregoraci prossima concorrente del reality | Arriva l’ufficialità del GF Vip (Di lunedì 31 agosto 2020) Sul profilo Instagram Arriva l’ufficialità: Elisabetta Gregoraci sarà la prossima concorrente del reality di canale 5. Nonostante il dissenso dell’ex marito Flavio Briatore, in queste ore travolte dall’indignazione per il caso ‘Covid-19 al Billionare’, Elisabetta Gregoraci sarà la prossima concorrente del reality, così come ufficializzato su Instagram. La bellissima show girl ha fatto di “testa … L'articolo Elisabetta Gregoraci prossima concorrente del reality Arriva l’ufficialità del GF Vip proviene da ... Leggi su meteoweek

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - MenoTele : RT @GrandeFratello: Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di #GFV… - 1ettoreb : RT @SerglocSergio: Mai pensato! E voi? Elisabetta Gregoraci: 'Dicevano che avevo spostato Flavio Briatore per interesse' - Il Fatto Quoti… - francyruiu98 : RT @GrandeFratello: Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di #GFV… - Giulss_M : RT @GrandeFratello: Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di #GFV… -