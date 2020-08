Droga e mazza da baseball in auto: arrestato 27enne (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – I carabinieri di Sant’Antimo hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era in auto e stava percorrendo via Romeo, quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri. Ha accelerato per evitare controlli e sperato che i militari non lo notassero. Il suo scatto non è ovviamente sfuggito e dopo un breve inseguimento è stato bloccato e perquisito. Nella sua auto 3 dosi di marijuana, 3 di cocaina, una mazza da baseball e 170 euro in contante ritenuto provento illecito. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

