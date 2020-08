Covid, positivo sindaco di Reino: preoccupazione per l’evento di sabato scorso (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – E’ di poco fa la notizia che il sindaco di Reino, Antonio Calzone, è risultato positivo al Covid-19. Si tratta, purtroppo, del primo sindaco contagiato in provincia di Benevento. Per fortuna Calzone, da noi contattato telefonicamente, è completamente asintomatico e ci ha assicurato di essere in buone condizioni fisiche. Ad ogni modo, com’è ovvio, la notizia ha generato notevole preoccupazione anche in virtù del fatto che – nella giornata di sabato – si è tenuta la manifestazione di inaugurazione del ripristino del sito archeologico del castello medievale. Alla manifestazione erano presenti svariati esponenti del mondo politico sannita. Dal ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Diaco: 'Basta parlare di Covid'. Ma a 'Io e Te' un caso positivo e la Rai chiude il programma - TgLa7 : #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero - elenabonetti : Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli… - Mania48Mania53 : RT @Cambiacasacca: A Verbania c'era un positivo al covid durante i corsi di recupero ed han chiuso lo scuola per sanificazione. Voi lo capi… - lorenzo7514 : RT @Cambiacasacca: A Verbania c'era un positivo al covid durante i corsi di recupero ed han chiuso lo scuola per sanificazione. Voi lo capi… -