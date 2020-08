Claudio Bisio racconta i momenti difficile e la morte della madre (Di lunedì 31 agosto 2020) Claudio Bisio torna a parlare del periodo tremendo del lockdown, quando moltissimi cittadini sono stati messi a dura prova dall’emergenza coronavirus, dalle perdite di persone care e dall’isolamento. Tra loro anche il comico e presentatore che mentre si appresta a tornare in scena, ritorna a parlare della perdita della madre, avvenuta proprio durante il lockdown. La perdita della madre A maggio aveva raccontato della morte della madre, deceduta il 4 aprile. Bisio aveva spiegato che la donna aveva più di 90 anni e che non sapevano se il Covid c’entrasse con la sua morte. “Mia mamma aveva 91 anni, già non stava ... Leggi su thesocialpost

IlContiAndrea : #ClaudioBisio: “La mia mamma morta durante il lockdown, non so se per covid. Volevo restarle accanto”… - robbistoian : Claudio Bisio è pelato - Noovyis : (Claudio Bisio: “La mia mamma morta durante il lockdown, non so se per covid. Volevo restarle accanto”) Playhitmus… - Italia_Notizie : Bisio ricorda la morte della madre: 'Non potevo nemmeno abbracciarla' - paoloangeloRF : Bisio: «Tristi i posti vuoti a teatro, ma abbiamo riscoperto pazienza e recite in cortile» - -