Chi è Pia Klemp, la capitana al comando della nave di Banksy (Di lunedì 31 agosto 2020) Attivista tedesca per i diritti umani, già nota per aver guidato diverse altre navi di soccorso, inclusa la Sea-Watch 3. Pia Klemp - ancora sotto inchiesta da parte della magistratura italiana per “favoreggiamento dell’immigrazione illegale” - è ora alla guida della Louis Michel, la nave finanziata da Banksy per il salvataggio dei migranti.Klemp ha 36 anni e ha iniziato la sua carriera sei anni fa a bordo della nave del gruppo ambientalista Sea Shepard, poi è passata alla Sea Watch e in seguito alla Iuventa. Con il suo equipaggio, scrive Newsweek, ha salvato oltre mille migranti nel Mar Mediterraneo. L’inchiesta della magistratura italiana vuole stabilire se abbia ... Leggi su huffingtonpost

susibologna : RT @HuffPostItalia: Chi è Pia Klemp, la capitana al comando della nave di Banksy - HuffPostItalia : Chi è Pia Klemp, la capitana al comando della nave di Banksy - italia_gloriosa : PENSARE CHE PUO' CAPITARE ANCHE A CHI FA DI TUTTO PER ACCOGLIERLI IN ITALIA MI FA CONTINUARE A SPERARE NELLA GIUSTI… - gmail_fiore : @ky77733 @MilaDreamMusic Chi s'accontenta gooooo'.. e A metà dell'opera,,Pia?? - CarloFabiani90 : @rollingfrnkiero Ma fai tutto ? Cucini, suoni, sei bella ! Beato chi te se pia -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Pia Chi è Pia Klemp, la capitana al comando della nave di Banksy L'HuffPost Chi è Pia Klemp, la capitana al comando della nave di Banksy

Attivista tedesca per i diritti umani, già nota per aver guidato diverse altre navi di soccorso, inclusa la Sea-Watch 3. Pia Klemp - ancora sotto inchiesta da parte della magistratura italiana per “fa ...

Incidenti stradali a Torino, la sindaca Chiara Appendino: “La colpa è di chi non rispetta le regole”

“Lo vogliamo fare questo passo culturale o ci toccherà continuare a leggere questi numeri accompagnati da articoli che, fra le righe, ci dicono che la colpa è di tutti tranne che dei conducenti che no ...

Attivista tedesca per i diritti umani, già nota per aver guidato diverse altre navi di soccorso, inclusa la Sea-Watch 3. Pia Klemp - ancora sotto inchiesta da parte della magistratura italiana per “fa ...“Lo vogliamo fare questo passo culturale o ci toccherà continuare a leggere questi numeri accompagnati da articoli che, fra le righe, ci dicono che la colpa è di tutti tranne che dei conducenti che no ...