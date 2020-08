Battiti live 2020: la scaletta della quinta puntata, oggi 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Battiti live 2020: la scaletta della quinta puntata, 31 agosto Questa sera, lunedì 31 agosto 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda la quinta puntata di Battiti live 2020, show musicale che segna il ritorno della musica live in tv dopo l’emergenza Coronavirus. Ma qual è la scaletta della quinta puntata di Battiti live 2020? Di seguito l’elenco dei cantanti che si esibiranno nel corso del quinto appuntamento televisivo: Baby K Irama Giusy Ferreri Elettra ... Leggi su tpi

Enrico22767343 : RT @diconoRoss: Quando vedo la pubblicità di Vodafone Battiti Live con le persone che fanno il cuore con le mani e più in generale quando v… - DiegoNews5 : Gigi D'Alessio, Clementino - Como suena el corazon (BATTITI LIVE 2020) - Enken51474164 : RT @isabellamisceo: Stasera ultima puntata del #battitilive su Italia uno con #FabrizioMoro #Repost @tv.mediaset • • • • • • Stasera ultim… - GossipItalia3 : Mariasole Pollio, Battiti Live 2020 stasera puntata finale: «Mi resterà dentro per sempre» #gossipitalianews - zazoomblog : Mariasole Pollio Battiti Live 2020 stasera puntata finale: «Mi resterà dentro per sempre» - #Mariasole #Pollio… -