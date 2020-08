Basket, due conferme e un annuncio per la Miwa Energia (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Continua l’organizzazione del sodalizio cestisti sannita in vista della prossima stagione di Basket in cui la squadra allenata da Coach Alessandro Marzullo disputerà ufficialmente la Serie C Gold. Tutto il team si radunerà oggi presso lo Stadio Comunale Mellusi per le visite mediche di rito ma intanto arrivano due conferme importantissime. La prima riguarda Marcello Parrillo, ala forte classe ’94, che ufficialmente disputerà la sua seconda stagione con la maglia dei cinghiali sanniti. Non solo la conferma per lui ma anche la notizia che sarà proprio l’ex Caudium il nuovo capitano della Miwa Energia. Un riconoscimento legato al grande impegno e allo spirito di gruppo che Parrillo in questo tempo ha sempre dimostrato di mettere ... Leggi su anteprima24

