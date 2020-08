Azzurri: Prove anti-Bosnia, spazio al tridente (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - FIRENZE, 31 AGO - Secondo allenamento per gli Azzurri a Coverciano in vista dell'esordio stagionale venerdì al Franchi di Firenze contro la Bosnia, prima gara della Nations League. La sessione ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Prove

Agenzia ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Secondo allenamento per gli azzurri a Coverciano in vista dell'esordio stagionale venerdì al Franchi di Firenze contro la Bosnia, prima gara della Nations League. La session ..."Bravi, bravi!", urla Gattuso per ricompensare in qualche modo il gruppo dopo una seduta mattutina molto intensa, tra esercitazioni ad alta intensità e tantissima corsa, a secco, che ha messo a dura p ...