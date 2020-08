Atalanta, Castagne va al Leicester: le cifre dell’operazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Timothy Castagne saluta l’Atalanta e si trasferisce al Leicester: operazione da 25 milioni di euro. Le ultime Timothy Castagne lascerà l’Atalanta durante questa finestra di mercato. Nel suo futuro c’è la Premier League, più precisamente il Leicester. Come riportato da Sky Sport, le parti hanno raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni di euro per il titolo definitivo dell’esterno belga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

