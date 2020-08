Atalanta, al via il ritiro. Gasperini: “Non è che siamo stati via tanto” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Non è che siamo stati via tanto…”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, nel primo giorno del raduno precampionato della squadra nerazzurra nella sede di Zingonia cominciato ufficialmente all’ora di pranzo a soli 19 giorni dal quarto di Champions League col PSG perso in maniera rocambolesca per 2-1. Il club ha inserito quattro video in altrettante stories di Instagram con l’allenatore, i due portieri Francesco Rossi e Marco Sportiello (Pierluigi Gollini è infortunato, lesione al crociato posteriore sinistro), il Papu Gomez salutato con un “Bello rivederti, capitan” che chiede “Come va? Tutto bene?” al cameraman e Rafael Toloi che chiosa: “siamo qua, più forti che mai”. Il ... Leggi su sportface

