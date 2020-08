Ambiente, entro il 2.100 l’Italia rischia di perdere 1.000 km di spiagge. 5 su 33 in Toscana (Di lunedì 31 agosto 2020) Tassare le emissioni di Co2 per contrastare il riscaldamento globale, che tra le altre cose sta letteralmente divorando le spiagge europee e italiane. E' la proposta che dovra' essere discussa dalla Commissione Europea se sara' raggiunto 1 milione di firme di cittadini europei Leggi su firenzepost

FirenzePost : Ambiente, entro il 2.100 l’Italia rischia di perdere 1.000 km di spiagge. 5 su 33 in Toscana - ElianaCapretti : RT @europainitalia: Sai che l’UE cofinanzia progetti di salvaguardia dell'ambiente??e della natura?? con @LIFEprogramme? Candidati entro il 6… - ecosistemi_ : RT @Compraverde_: Premio #Compraverde Partecipa entro #11settembre per qualificarti tra migliori esperienze #GPP. Candidature aperte #Band… - Compraverde_ : Premio #Compraverde Partecipa entro #11settembre per qualificarti tra migliori esperienze #GPP. Candidature aperte… - ambasciatasvizz : La Svizzera punta ad un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. Il settore dei trasporti è all’origi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente entro Proposta di atto di indirizzi Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) ANCI LOMBARDIA Superbonus 110%: Il “Decreto Requisiti” non è in vigore

Si è proprio così il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 6 agosto 2020 con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente ...

Dove il dengue è più mortale del Covid

L’isola-Stato di Singapore, nel sudest asiatico, ha registrato quest’anno 26.000 casi di dengue con 20 morti, un tasso di mortalità doppio rispetto al Covid, che ha registrato 27 morti su 56.000 conta ...

Si è proprio così il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 6 agosto 2020 con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente ...L’isola-Stato di Singapore, nel sudest asiatico, ha registrato quest’anno 26.000 casi di dengue con 20 morti, un tasso di mortalità doppio rispetto al Covid, che ha registrato 27 morti su 56.000 conta ...