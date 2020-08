Adriano Panatta: "I negazionisti sono co... e le discoteche non andavano aperte" (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesca Galici Senza troppi giri di parole, Adriano Panatta condanna i negazionisti e viene insultato da più parti per le sue posizioni caute sul Covid "Ho visto il corteo dei negazionisti a Berlino, certo che ce ne stanno de cojoni in giro...", da queste parole che Adriano Panatta ha affidato a un tweet sabato scorso è nato un caso social. Il post del campione è diventato virale in pochissimo tempo e l'ex tennista è stato subissato di insulti da più fronti. Gli hanno detto che è un fascista, ma anche che è un comunista, che è un "rimasuglio dittatoriale". È colpito dalla mole di odio che gli è stata riversata addosso. "'Tornatene in Cile!', mi hanno scritto sui social proprio a me, ma stiamo scherzando", ... Leggi su ilgiornale

