ADL conferma: "Allan? Siamo ai saluti, andrà all'Everton. Su Osimhen..." (Di lunedì 31 agosto 2020) "Osimhen? Mi è sembrato una bella gazzella, adesso vediamo in che modulo verrà inserito. Allan? Siamo ai saluti finali. Leggi su tuttonapoli

acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #ADL conferma la cessione di #Allan all’#Everton ?? E su #Osimhen... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato http… - tuttonapoli : ADL conferma: 'Allan? Siamo ai saluti, andrà all'Everton. Su Osimhen...' - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #ADL conferma la cessione di #Allan all’#Everton ?? E su #Osimhen... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato http… - BombeDiVlad : ?? #Napoli, #ADL conferma la cessione di #Allan all’#Everton ?? E su #Osimhen... #LeBombeDiVlad #LBDV… - marcodesa82 : @AlfredoPedulla Fonte Marmittozzi, Messi contatti in corso con #ADL #Napoli ci prova. Trovarello non conferma. #fragolinaballerina -

Ultime Notizie dalla rete : ADL conferma

AreaNapoli.it

Il quotidiano Repubblica, nello spazio riservato al calcio, fa il punto sul mercato in entrata e in uscita del Napoli di De Laurentiis. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nello spazio riser ...Il Napoli ha chiuso per l'acquisto di Michal Karbownik, 19 anni, terzino sinistro polacco. Preso dal Legia Varsavia per 7,5 milioni, il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con un ing ...