Un albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa (Di domenica 30 agosto 2020) Erano in vacanza, con la loro famiglia: residenti in provincia di Torino, erano venute a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Toscana, un posto sicuro, in teoria. Nessuna nave da prendere, nessuno aereo, così tanto rischiosi in questi tempi di coronavirus. E invece si è abbattuto su di loro un colpo fatale: due sorelline, una di 3 anni e l’altra di 14, sono morte nel campeggio della Partaccia a Marina di Massa, colpite da un albero che si è abbattuto sulla loro tenda. Leggi su vanityfair

