Tromba d'aria a Massa, morta anche la sorella della bimba di tre anni (Di domenica 30 agosto 2020) commenta E' morta anche la sorella 14enne della bimba di 3 anni uccisa da un pioppo caduto sulla tenda dove le due bambine erano in vacanza con la famiglia, a Marina di Massa. La Tromba d'aria che si ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Verona, devastante tromba d'aria a Montecchia di Crosara: case scoperchiate - emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - okwlor : RT @lofioramonti: E ci risiamo. Ma soliti negazionisti diranno che queste cose c'erano anche ai tempi dei nonni, senza analizzare dati su f… - azurewojcik : sembra una tromba d’aria ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba aria

MASSA CARRARA (ITALPRESS) – E’ morta in ospedale anche la 14enne, sorella della bambina di 3 anni deceduta sul colpo, ricoverata in gravissime condizioni dopo che un albero – in seguito a una tromba d ...Ondata di maltempo in tutta Italia. Due sorelline di 3 e 14 anni in vacanza sono morte dopo che un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Ferita ...