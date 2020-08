Tour de France 2020, Pozzovivo: “Caduto per colpa di un selfie, gomito distrutto” (Di domenica 30 agosto 2020) Domenico Pozzovivo ha spiegato la causa della sua caduta nella prima tappa del Tour de France 2020. Un incidente che ha coinvolto molti altri corridori, come scritto dallo scalatore lucano della NTT su Instagram: “Grazie allo spettatore che ha pensato bene di farsi un selfie, mi ha centrato sul casco con il telefono e mi ha fatto cadere insieme ad altri 20 corridori ad oltre 50 all’ora. Il mio gomito è distrutto”. Davvero sfortunato Pozzovivo, che è rientrato alle corse dopo il grave incidente in allenamento dello scorso anno e che nel corso della carriera ha subito più infortuni seri a causa di cadute. L’italiano ha perso oltre un minuto nel finale della seconda tappa, staccandosi sull’ultima salita molto probabilmente ... Leggi su sportface

