Temptation, Lara Zorzetto e il figlio neonato in ospedale: 'L'ho visto oggi per la prima volta' (Di domenica 30 agosto 2020) 'Questa magica avventura è iniziata in maniera un po' diversa da come ce lo aspettavamo, da come lo avevamo immaginato per tutti questi lunghi mesi. Questa è la sua prima foto e oggi il primo giorno ... Leggi su today

lara_fabbri84 : Speranza ha detto di sì a Thomas solo per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island #twittamibeautiful - Novella_2000 : Lara Zorzetto ha partorito: l’annuncio social - IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, #LaraZorzetto è mamma: è nato il piccolo Leonardo! - logicsvfill : voi ve la ricordate Lara di temptation island? Ecco è appena nato suo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Lara Temptation Island: Lara Rosie Zorzetto è diventata mamma SoloDonna Temptation, Lara Zorzetto e il figlio neonato in ospedale: "L'ho visto oggi per la prima volta"

Fondamentale il supporto del compagno. "Mattia grazie a Dio andava e veniva dall’ospedale dove lo avevano spostato d’urgenza, che è la struttura di riferimento. Lo hanno portato via subito perché non ...

Lara Zorzetto ha partorito: “C’è stato un problema”

Lara Zorzetto ha annunciato la nascita di suo figlio sul suo profilo Instagram. Il piccolo Leonardo è nato il 26 agosto alle 16.31 e pesa 3.340 kg. Il piccolo aveva una gran voglia di conoscere i suoi ...

Fondamentale il supporto del compagno. "Mattia grazie a Dio andava e veniva dall’ospedale dove lo avevano spostato d’urgenza, che è la struttura di riferimento. Lo hanno portato via subito perché non ...Lara Zorzetto ha annunciato la nascita di suo figlio sul suo profilo Instagram. Il piccolo Leonardo è nato il 26 agosto alle 16.31 e pesa 3.340 kg. Il piccolo aveva una gran voglia di conoscere i suoi ...