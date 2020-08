RTX serie 3000: ecco i modelli di ZOTAC (Di domenica 30 agosto 2020) Le nuove GPU Nvidia GeForce RTX serie 3000 si avvicinano al lancio ufficiale e sul Web compaiono i primi leak dei modelli marchiati ZOTAC. RTX 3000 – AMP, HoLo e Trinity L’evento ufficiale Nvidia GeForce avrà luogo il 1° settembre e il settore gaming vedrà la comparsa di una nuova serie di GPU. A differenza della serie RTX 2000 ci saranno differenti novità portando un’elevata potenza di elaborazione e direct memory access tramite NVLink su tutti i modelli. Con l’avvicinarsi dell’evento sono via via aumentati i possibili leak di alcuni dei nuovi modelli lanciati da brand come: Gainward, Gigabyte e ZOTAC. Il noto Leaker momomo us ha condiviso differenti tweet ... Leggi su windowsinsiders

L'arrivo della nuova serie di schede Nvidia è un evento atteso da milioni di appassionati e anche dai futuri sviluppatori di videogame visto che, secondo alcune indiscrezioni, le nuove RTX Ampere potr ...

