Roma e la movida, chiusi 3 locali: in 2 poca igiene e alimenti senza tracciabilità

In questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale hanno proseguito con una mirata attività di vigilanza sul territorio ed in particolare nelle aree interessate dal fenomeno della "movida". Oltre un migliaio gli accertamenti amministrativi eseguiti nei locali pubblici e presso le attività commerciali con verifiche che hanno interessato non solo le principali località turistiche del Centro Storico ma anche altri quartieri tra cui Acilia, Infernetto,Tuscolano e Casilino. Nei territorio del 7 municipio sono stati chiusi 2 locali: un chiosco che vendeva alcolici oltre l'orario consentito e una birreria che svolgeva abusivamente attività di somministrazione. All'interno del locale gli operanti hanno riscontrato irregolarità anche in materia di ...

Il Questore di Reggio Emilia ha dato attuazione, in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, alle misure di contrasto alla diffusione del ...

Reggio Emilia, controlli anti Covid in centro storico: multati titolari e clienti senza mascherina

Sanzionati i gestori di un bar e di un minimarket in via Roma e due loro clienti, entrambi stanieri irregolari REGGIO EMILIA. Nonostante il maltempo sono proseguiti anche sabato sera i controlli per v ...

