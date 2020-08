Nubifragio, sottopassi allagati a Mozzate. Danni a Novate: “Chiesto stato di calamità” (Di domenica 30 agosto 2020) sottopassi allagati tra Mozzate e Saronno. Continua da 36 ore il maltempo sulla Lombardia in cui è in corso l’allerta arancione per rischio temporali forti. Anche stamattina piove su tutta la regione. A Mozzate il sottopasso della ferrovia Saronno-Varese-Laveno si è nuovamente allagato. La conta dei Danni continua anche nel Saronnese. Tra i comuni più … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nubifragio, sottopassi allagati a Mozzate. Danni a Novate: “Chiesto stato di calamità” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Nubifragio, sottopassi allagati a Mozzate. Danni a Novate: 'Chiesto stato di calamità' -