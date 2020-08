Nove dipendenti positivi al Covid, chiuso locale di Forte dei Marmi (Di domenica 30 agosto 2020) Forte dei Marmi, Lucca,, 30 agosto 2020 - Individuati e subito isolati a Forte dei Marmi Nove casi di positività al Covid-19 emersi nel locale Riviera Lounge Bar Bistrot . La proprietà, in accordo ... Leggi su lanazione

Forte dei Marmi (Lucca), 30 agosto 2020 - Individuati e subito isolati a Forte dei Marmi nove casi di positività al Covid-19 emersi nel locale Riviera Lounge Bar Bistrot. La proprietà, in accordo con ...Il primo caso di Covid all'interno del pub di via Campi Flegrei era emerso sabato scorso con la positività di uno dei cuochi. In poche ore era stata disposta la chiusura del locale e la quarantena per ...