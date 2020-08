Notte di terrore in campeggio, cade albero sopra una tenda: muore bimba di 3 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Una terribile casualità quella capitata in un campeggio a Massa Carrara dove nella Notte è deceduta una bambina di 3 anni dopo un Notte di terrore in un camping in località Partaccia a Marina di Massa di Carrara. A causa del maltempo, con piogge e forti raffiche di vento, un albero è caduto andando a schiantarsi sopra una tenda da campeggiatore al cui interno si trovavano due bambine, di 3 anni e di 14 anni, e un’altra di 19 anni. Ne dà notizia l’Adn Kronos. La più piccola, dopo una sfrenata corsa in ospedale, non ce l’ha fatta ed è morta questa mattina in seguito e le ferite riportate. Gravissima anche l’altra che ora si trova ... Leggi su caffeinamagazine

