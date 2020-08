Napoli, Luperto in uscita: il difensore piace allo Spezia (Di domenica 30 agosto 2020) Il Napoli pensa alla cessione di Sebastiano Luperto: il difensore classe ’96 è finito nel mirino dello Spezia Il Napoli ha messo ufficialmente sul mercato Sebastiano Luperto, che cercherà maggiore continuità altrove nel corso della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il difensore classe ’96 è finito nel mirino dello Spezia, neo promosso in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Spazio_Napoli : - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Spezia: chieste informazioni al #Napoli per Luperto #Verona: idea #Benassi della #Fiorentina per la mediana - cn1926it : #Spezia, #Luperto nel mirino: il difensore potrebbe presto lasciare #Napoli - Daniele0256 : RT @GianForzaNapol1: @Daniele0256 Ci pensi se enzo tifasse napoli già me lo vedo che difende luperto oppure all'epoca ancelotti non trovi?… -