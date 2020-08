Migranti: barca esplode nel crotonese, 3 morti e 3 dispersi. Altri 450 sbarcano a Lampedusa. Musumeci: 'Conte convochi Cdm' (Di domenica 30 agosto 2020) Sono stati recuperati i corpi senza vita di tre Migranti, tra cui una donna, che erano a bordo del barcone sul quale questa mattina si è sviluppato un incendio seguito da un'esplosione. Si cercano ... Leggi su tg.la7

MediasetTgcom24 : Crotone, a fuoco una barca con migranti a bordo: possibili vittime #incendiobarcamigranti - TgLa7 : #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - Agenzia_Ansa : Sei #migranti risultano dispersi in seguito all'incidente avvenuto a bordo di un barcone al largo di Crotone e due… - worldnews911 : A fuoco una barca carica di migranti al largo di Crotone. Tre morti, feriti due finanzieri - FrancoBianc : RT @greygooseonice: 4 morti, 2 dispersi, 5 feriti nell’esplosione della barca a largo di #Crotone Uno dei finanzieri è stato sbalzato in ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti barca

"Tre migranti, due uomini e una donna, non ce l'hanno fatta. Quattro migranti sono stati portati all'ospedale di Crotone con ferite lievi, per contusioni o bruciature; due migranti sono stati portati ...Tre le persone disperse in seguito all’esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno di oggi su una imbarcazione di migranti al largo della costa crotonese, in località Praialonga. Si tratta dell’imbarcaz ...