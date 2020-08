Lazio, Luiz Felipe: “Vi racconto il mio arrivo in biancoceleste. Darò tutto per questa maglia” (Di domenica 30 agosto 2020) "Bisogna dare sempre tutto perché mister Inzaghi non guarda l’età".Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in merito a diverse tematiche, partendo dall'attuale ritiro estivo: "Ieri abbiamo svolto la prima amichevole della stagione, la partita è stata buona. Oggi seduta di scarico, volevamo allenarci, ma ora ci riposeremo nel pomeriggio e torneremo a lavorare sul campo domani. Qui ad Auronzo stiamo bene, ci manca solo l’affetto dei tifosi laziali. Nell’amichevole mi sono trovato bene, oggi era previsto un altro test ma piove troppo per giocare una partita".Un'avventura, quella in biancoceleste, che dura da diversi anni: "Sono stato un anno alla Salernitana per fare esperienza e poi sono arrivato qui ad ... Leggi su mediagol

