Grande Fratello Vip, fioccano i rifiuti: “Non partecieprò” (Di domenica 30 agosto 2020) Il cast del Grande Fratello Vip fatica a prendere forma, al momento continuano ad arrivare rifiuti e smentite. Il programma debutterà il 14 settembre, la prima puntata è alle porte Continua la caccia di Alfonso Signorini. Il Grande Fratello Vip debutterà il 14 settembre – in onda su canale 5 – ma la squadra non è ancora al completo. Al fianco del direttore di Chi, Antonella Elia e Pupo, stanno ancora cercando di completare il cast, mentre arrivano smentite e rifiuti. L’ultimo nome accostato alla casa più famosa della tv italiana è stato quello di Paolo Brosio. L’ospite di Barbara D’Urso è stato contattato da Roberto Alessi, per la sua rubrica Up and Down, su Novella 2000. La sua partecipazione, secondo ... Leggi su bloglive

