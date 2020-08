F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch alla Gamescom con una breve demo di gameplay tra conigli e mech (Di domenica 30 agosto 2020) In occasione della Gamescom, gli sviluppatori cinesi di TiGames Network Technology sono tornati a parlare del loro prossimo titolo, l'action game in stile dieselpunk F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.Il titolo era già stato mostrato nel corso dell'estate, durante la quale abbiamo potuto ammirare il trailer incentrato sulla storia. Questa volta, gli sviluppatori hanno voluto illustrarci le meccaniche principali di gioco, con un video di puro gameplay, visibile in fondo alla notizia.F.I.S.T. sarà un metroidvania e questo significa che dovrete esplorare un mondo vasto e interconnesso, acquisendo nuove abilità sul vostro cammino, rendendo accessibili zone precedentemente inagibili.Leggi altro... Leggi su eurogamer

