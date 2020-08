Crotone, in fiamme barcone di migranti; 3 morti. A Lampedusa altri arrivi. Il sindaco: 'L'Isola è in sciopero' (Di domenica 30 agosto 2020) Due i dispersi, 7 i feriti: alcuni in gravi condizioni. Ustionati anche due uomini della Guardia di Finanza che stavano soccorrendo i profughi quando il veliero, con una ventina di persone a bordo, ... Leggi su tg.la7

