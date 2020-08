Contrada Iannassi, scontro tra due auto in prossimità di un incrocio: tre feriti (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn)- scontro tra due auto in Contrada Iannassi nei pressi di uno degli impianti semaforici posizionati sulla strada ‘interna’ che collega Benevento con San Giorgio del Sannio. Per cause ancora da accertare, hanno impattato una Alfa 147 ed una Nissan Qashqai.Il bilancio è di tre persone ferite: due sorelle che erano all’interno della 147, entrambe benventane di 26 e 22 anni, sono state trasportate al “San Pio” in codice giallo. Trauma facciale per una e piccolo taglio sull’occhio per la prima, dolori cervicali per l’altra. La ragazza trentenne alla guida della Nissan, invece, è stata trasportata al “Fatebenefratelli” (codice giallo) per contusioni ed escoriazioni al volto a causa ... Leggi su anteprima24

L’Unità di prevenzione epidemiologica dell’Asl di Benevento ha comunicato al Comune di San Nicola Manfredi, che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati su tre residenti. Si tratta di ...

4 nuovi casi di contagio nel Sannio in 24 ore: siamo a 27 dal 1° agosto

L'ASL di Benevento, nella sua odierna, scarna tabella comunicazione sul contagio da SARS CoV-2 nel Sannio, riporta nelle ultime 24 ore esaminate 4 nuovi casi: 1 a Benevento e ben 3 a S. Nicola Manfred ...

